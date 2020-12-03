В Нижегородской области появится проект по социализации инвалидов

ТАСС, 3 декабря. Проект по раннему выявлению и социализации людей с инвалидностью в соответствии с поручением президента России Владимира Путина появится в Нижегородской области. Об этом в четверг сообщается на сайте областного правительства.

Ранее Путин поддержал идею создания программы психологической поддержки людей с инвалидностью, высказанную председателем Нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью "Ковчег" Романом Пономаренко. Он также одобрил инициативу по проведению пилотного проекта подобной программы в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин в свою очередь отметил, что поручение президента РФ предполагается выполнить в максимально короткие сроки.

"Мы с Романом [Пономаренко] и его коллегами очень плотно работаем в этом направлении. Абсолютно правильной оказалась идея создать профильное направление в Проектном офисе Стратегии развития региона. Нижегородская область является одним из лидеров в стране по такому направлению, как социальное предпринимательство. У нас есть необходимая база и талантливые люди. В ближайшее время проведем большое совещание по данному вопросу, определим профильные учреждения и команду проекта. Нам потребуется скоординировать усилия всех уровней власти и общественных организаций. Теперь у нас есть поддержка президента, и нет сомнений, что все получится", - цитирует Никитина пресс-служба.

По его словам, в пилотном режиме внедрят и вторую идею Пономаренко - рейтинг доступности объектов, сервисов и услуг для людей с инвалидностью.

"В следующем году Нижний Новгород отмечает 800-летие, и создание доступной среды - одно из важнейших направлений. Обязательно проработаем возможность его расширения и в рамках национальных проектов", - цитирует губернатора пресс-служба.