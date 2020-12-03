Вмешательство Генпрокурора РФ позволило установить имя солдата, погибшего в 1945 году

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Вмешательство Генерального прокурора России Игоря Краснова позволило установить имя красноармейца, погибшего в начале 1945 года в боях Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. Останки солдата, обнаруженные поисковикам под Калининградом, торжественно перезахоронили в День Неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

"На личный прием к Генеральному прокурору России Игорю Краснову обратился [в Калининграде] представитель общественной организации поисковиков. Он рассказал, что строители во время прокладки дорог и коммуникаций зачастую не сообщают об обнаруженных останках и захоронениях павших солдат во время Великой Отечественной войны и просто зарывают их или вывозят с мусором", - говорится в сообщении.

Генпрокурор назвал эту ситуацию недопустимой и озвучил намерение комплексно разрешить вопрос о содействии поисковым отрядам в их работе по увековечиванию памяти павших воинов и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Прокуратурой Багратионовского района, на территории которого имел место инцидент, о котором рассказали поисковики, была проведена проверка. Установлено, что при производстве земляных работ на территории сельской школы было обнаружено воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. В нарушение федерального закона "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" должностные лица образовательной организации не сообщили об этом в органы местного самоуправления. Администрацией района не проводилась необходимая в таких случаях историко-культурная экспертиза.

"По требованию прокурора земляные работы были незамедлительно приостановлены, проведены раскопки. В итоге поисковиками найдена медаль "За отвагу" СССР, на ее обратной стороне номер - 760879. Согласно архивным данным, награда принадлежит Андронову Петру Николаевичу, 1925 года рождения, санитару 247-го гвардейского стрелкового полка 84-й гвардейской стрелковой дивизии. Уже установлены его родственники", - отметили в прокуратуре.

В четверг состоялось официальное торжественное перезахоронение останков советского солдата в братской могиле на воинском мемориале.