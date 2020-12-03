В Чечне опровергли переименование улицы в селе Шалажи в честь террориста

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни назвали фейком информацию о переименовании улицы в селе Шалажи в честь террориста Абдулаха Анзорова, в октябре совершившего нападение на школьного учителя во Франции. Соответствующее заявление опубликовал в четверг на своей странице в Instagram министр печати и информации региона Ахмед Дудаев.

Ранее в Telegram-каналах распространилось сообщение о переименовании улицы в Шалажи. Фотографию таблички с ее новым названием якобы опубликовал в социальных сетях житель поселка.

"В администрации села Шалажи опровергли информацию о переименовании улицы <…> На самом деле на фото улица имени Асланбека Шерипова [один из руководителей борьбы за советскую власть на Северном Кавказе в годы Гражданской войны]", - написал Дудаев. Он также привел комментарий главы сельского поселения Салмана Магамадова, заявившего, что информация о переименовании улицы - "ложь и провокация", и выразил сожаление в связи с тем, что распространившие эту информацию СМИ не проверили ее достоверность.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) был убит учитель истории и географии Самюэль Пати, который ранее на уроке, посвященном свободе слова, продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом "Шарли эбдо" пять лет назад. Как заявил глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар, преступление совершил 18-летний мужчина "чеченской национальности, имевший статус беженца". Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с осуждением террористического акта.