В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 77. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 9 203 человека с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 625 189 случаев заражения, из них 7 750 за последние сутки. Выздоровели 471 833 человека.