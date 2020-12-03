{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 9 203

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 77. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 9 203 человека с коронавирусом. 

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача. 

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 625 189 случаев заражения, из них 7 750 за последние сутки. Выздоровели 471 833 человека.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию
Президент страны Александар Вучич также заявил, что не собирается принимать во внимание мнение Брюсселя при выборе вакцины от коронавируса
Читать полностью