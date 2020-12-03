Прощание с актером Борисом Плотниковым пройдет в МХТ им. Чехова 5 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ Борисом Плотниковым, который умер 2 декабря в возрасте 71 года, пройдет в МХТ им. Чехова в субботу. От этом сообщили ТАСС в четверг в Российском институте театрального искусства - ГИТИС, где преподавал артист.

"Прощание с Борисом Григорьевичем Плотниковым пройдет в субботу в МХТ им. Чехова с 10:00 до 12:30. Далее - отпевание и похороны на Троекуровском кладбище", - сказали в пресс-службе и уточнили, что вход на прощание будет осуществляться по спискам.

Причиной смерти артиста стал коронавирус.

Борис Плотников родился 1 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Артист работал в Московском театре сатиры, Центральном театре российской армии, МХТ имени Чехова, Московском театре Олега Табакова. На экране Плотников дебютировал в картине Ларисы Шепитько "Восхождение" (1976). Заметной стала и роль в двухсерийном художественном фильме Владимира Бортко "Собачье сердце", в котором артист исполнил роль доктора Борменталя.