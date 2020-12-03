Российскую вакцину "Спутник V" доставили в Сербию

"Наша задача - обеспечить [наличие] вакцин, пусть люди берут, какую хотят, любая вакцина - хорошая, из тех, которые будут зарегистрирован в крупных странах - идет ли речь о США, ЕС, Китае, России. Я вам могу дать эксклюзивную информацию, сегодня была доставлена русская вакцина в Сербию, 20 доз. Агентство безопасности переправило вакцину в институт Торлак, наши люди - специалисты Агентства по лекарствам в последующие дни и недели могут исследовать ее, чтобы потом нам сказать, можем мы это принять или нет", - заявил сербский лидер.

Вучич также отметил, что ожидает в ближайшее время начала поставок в Сербию вакцины компании Pfizer. По его словам, в случае с Pfizer очень тяжелым является вопрос доставки. Александар Вучич подчеркнул, что для граждан Сербии любая вакцина будет бесплатной.

11 августа президент Сербии заявил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, "когда сербские специалисты скажут, что она хорошая". 12 ноября сербский лидер сообщил, что Сербия договорилась о закупке 1,8 млн доз американо-германского препарата компании Pfizer, а также ведет переговоры о покупке вакцин с Китаем и Россией.

Мнение Брюсселя

Вучич заявил, что не собирается принимать во внимание мнение Брюсселя при выборе вакцины от коронавируса.

"Меня это вообще не интересует, я уважаю Брюссель, но намного больше люблю Сербию, больше всего на свете люблю людей, живущих в Сербии", - ответил он на вопрос журналистки, "что скажут в Брюсселе, если мы выберем российскую или китайскую вакцину?" "Если мы спасем хоть на одну жизнь больше, то я вытерплю любые нападки из Брюсселя. И из Брюсселя, и из Вашингтона, и из Москвы, и из Пекина. Если бы я отказался от российской или китайской вакцины из-за мнения Брюсселя, как бы я смог уснуть, зная, что умирают люди, которых мы могли спасти, как бы я мог жить с этим?" - задал вопрос президент.

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград заинтересован рассмотреть возможность совместного производства вакцины против коронавируса.

11 августа президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину, "когда сербские специалисты скажут, что она хорошая". 12 ноября сербский лидер сообщил, что Сербия договорилась о закупке 1,8 млн доз американо-германского препарата компании Pfizer, а также ведет переговоры о покупке вакцин с Китаем и Россией.