Начинается 32-часовой онлайн-марафон "Мы вместе", посвященный добровольчеству

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Основной темой начинающегося в пятницу 32-часового онлайн-марафона "Мы вместе", посвященного добровольчеству, станет международное партнерство, которое поможет преодолеть глобальные вызовы, сообщили организаторы акции.

"Основная тема онлайн-марафона "Мы вместе" - взаимопомощь и партнерство в период глобальных вызовов. Трансляция продлится 32 часа, за которые пройдут телемосты и прямые включения из регионов России и зарубежных стран, мастер-классы, дискуссии, мотивационные выступления, интерактивные и развлекательные события. Традиционно на итоговом мероприятии года будут объявлены победители премии "Доброволец России - 2020", - говорится в сообщении.

Программа марафона

Открытие онлайн-марафона пройдет 4 декабря в 10:30 мск. Начнется форум с выступлений представителей органов государственной власти и прямых включений волонтеров, принимающих участие в акции взаимопомощи "Мы вместе". Одна из первых дискуссий предстоящего марафона будет посвящена тому, как онлайн-технологии влияют на развитие добровольчества, и тому, как пандемия изменила волонтерское сообщество в России.

Еще одна дискуссия будет посвящена добровольцам в сфере культуры. В ходе этой онлайн-встречи участники представят лучшие практики взаимодействия добровольцев с институтами и профильными учреждениями в этой сфере.

"Певица и блогер Клава Кока проведет для зрителей марафона лекцию в рамках всероссийской акции Ассоциации волонтерских центров "Добрые уроки" в партнерство с конкурсом "Большая перемена" и Министерством просвещения России", - сказали в пресс-службе.

Еще одной темой для обсуждения в первый день станет развитие серебряного волонтерства.

В течение всего марафона ожидаются дискуссии с представителями власти и бизнеса, а также звездами шоу-бизнеса. Также в рамках мероприятия запланированы выступления резидентов арт-кластера "Таврида".

Онлайн-марафон пройдет в социальной сети "ВКонтакте" в паблике "Добро в России. Мы вместе".

Добро под любым брендом

В преддверии Национального дня волонтера, который отмечается 5 декабря, в России стартовала рекламная кампания "Добро можно делать под любым брендом". Как уточнили организаторы, 15 ноября на улицах городов появились билборды и баннеры, рассказывающие об основных направлениях волонтерской помощи в период распространения коронавируса.

"Кроме того, москвичи 5 декабря смогут купить брендированный проездной билет "Единый" в кассах метро. Фирменными цветами акции "Мы вместе" будет подсвечено самое высокое здание в Европе - Лахта центр (Санкт-Петербург). Поздравление с Днем волонтера будут транслироваться на одной из башен ММДЦ "Москва-Сити", Смоленском метромосту, домах на Новом Арбате и других значимых объектах.

В регионах волонтеры будут дарить стикерпаки школьникам и раздавать фирменные багажные бирки посетителям вокзалов и аэропортов, а также предложат кофейням делиться кофе в стаканчиках с логотипом акции, отметили организаторы. Социальные платформы не окажутся в стороне: в Likee пройдет челлендж "Мы вместе делаем добро", а TikTok организует ряд прямых эфиров с представителями волонтерских организаций, они расскажут о своей деятельности и проведут тематические мастер-классы.

Крупнейшие информационные агентства страны также присоединятся к празднику. В частности, на здании ТАСС будут транслироваться поздравления с Днем волонтера.

В пресс-службе напомнили, что с 2015 года в России ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.