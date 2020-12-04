Минпросвещения проведет форум, посвященный сфере образования

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения России организует 4 и 5 декабря форум, посвященный запуску проекта "Новая образовательная среда", который познакомит учителей, родителей и школьников с управленческими решениями в сфере образования. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"4 декабря министерство просвещения Российской Федерации запускает проект "Новая образовательная среда". В его основе лежит серия публичных мероприятий, сессий и мультиплатформенных интерактивов, которые позволят педагогам, родителям и даже самим учащимся напрямую подключаться к управленческим решениям в сфере образования. Стартовой точкой нового проекта станет форум, который будет проходить в течение двух дней 4 и 5 декабря в офлайн- и онлайн-режимах", - говорится в сообщении.

Всего пройдет 20 пленарных сессий, интерактивных лекций, круглых столов, мастер-классов, организаторы ожидают участия более 5 тыс. человек из 50 регионов страны. На форуме планируется выступление первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко, генерального директора Mail.ru Group Бориса Добродеева, ректора НИТУ "МИСиС" Алевтины Черниковой, заслуженного учителя РФ, доктора педагогических наук Евгения Ямбурга.

Посмотреть трансляцию с форума можно на официальном сайте мероприятия, а также в сообществах Минпросвещения в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".