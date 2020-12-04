Похороны президента Пушкинского музея Ирины Антоновой пройдут на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Похороны президента Пушкинского музея Ирины Антоновой, которая умерла 30 ноября на 99-м году жизни, пройдут на Новодевичьем кладбище в пятницу.

"Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими - матерью и мужем", - сообщили в пресс-службе музея. Ранее источник из окружения Антоновой сказал ТАСС, что она будет кремирована.

Прощание состоялось 3 декабря, из-за пандемии оно прошло в закрытом режиме. Проститься с Ириной Александровной пришли сотрудники музея, друзья и коллеги. Среди тех, кто посетил панихиду, были вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, помощник президента РФ Владимир Мединский, гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина и другие. Народный артист РФ Юрий Башмет и ансамбль "Солисты Москвы" исполнили музыкальное посвящение памяти Антоновой - произведения Генделя, Моцарта и Марчелло.

О смерти Антоновой стало известно 1 декабря. Директор Пушкинского музея Марина Лошак сообщила ТАСС, что Ирины Александровны не стало вечером 30 ноября. Причиной смерти в музее назвали коронавирус на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1930-1933 годах она с семьей проживала в Берлине (Германия), куда ее отца направили на работу в советское торгпредство. В 1940 году поступила на искусствоведческое отделение филологического факультета Института философии, литературы и истории. В 1941 году после слияния ИФЛИ с Московским государственным университетом им. Ломоносова стала студенткой искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ. Окончила его с отличием в 1945 году.

С апреля 1945 года - научный сотрудник отдела Запада Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. В феврале 1961 года стала директором музея. В 1974 году под ее руководством была осуществлена реорганизация экспозиции музея. В том же году в ГМИИ впервые в СССР была выставлена знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза". В дальнейшем при участии Антоновой в Пушкинском музее состоялся ряд важных выставок. В апреле 2013 года Ирина Александровна была назначена главным куратором государственных музеев России. В июле того же года освобождена от должности директора Пушкинского музея, одновременно заняв специально учрежденный для нее пост президента ГМИИ.