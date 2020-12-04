В Петербурге закрываются аквапарки и океанариумы

С 4 декабря в Санкт-Петербурге запрещается доступ посетителей в аквапарки и океанариум. Кроме того, в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок и театров. Детям до 16 лет запрещается посещать спектакли и концерты.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Новые ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции с пятницы вступают в силу на территории Санкт-Петербурга. Посетителям запрещен доступ в аквапарки, океанариум, также ограничивается вход в ряд культурных учреждений.

Концертные залы, театры и кинотеатры могут заполнять залы только на 25%, даже если до 18 ноября они продали больше четверти билетов на мероприятия. Музеям, театрам и "иным организациям исполнительских искусств" рекомендуется возвращать полную стоимость билетов посетителям, обязанным соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, ужесточаются требования к проведению любых мероприятий с участием более 50 человек в помещениях и на открытом воздухе. Максимально допустимое число посетителей будут определять власти исходя из особенностей места проведения, наличия необходимого оснащения для обеспечения безопасности организации мероприятия.

С 14 декабря по 15 января также будет действовать запрет на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в помещениях государственных и частных организаций дополнительного образования. Более строгие ограничительные меры вступят в силу в Петербурге с конца декабря.

Новогодняя неделя без музеев и ресторанов

С 30 декабря по 10 января в Петербурге нельзя будет сходить в музей, театр, на концерт или в зоопарк, автобусам запрещается возить пассажиров по туристическим или экскурсионным маршрутам. Будут запрещены и любые мероприятия в помещениях с участием более 50 человек, "если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря".

С 30 декабря по 3 января полностью прекратят работу городские кафе и рестораны. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они не смогут обслуживать гостей с 19:00 до 06:00. Исключение - объекты на вокзалах, заправках, в аэропорту, столовые при организациях. Остальные смогут работать навынос или на доставку.

Действующие в городе ограничения

Сейчас в Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для горожан старше 65 лет - им можно выходить из дома только в ближайший магазин, к врачу, чтобы вынести мусор, прогуляться или заняться спортом на свежем воздухе. Работодатели обязаны перевести сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет некоторые хронические заболевания, на дистанционный режим работы. Это не касается таких сфер, как здравоохранение, образование, торговля и транспорт.

Кафе и рестораны не могут работать с 23:00 до 06:00. Полностью запрещено работать заведениям в зданиях торговых центров, включая фудкорты и фудплейсы.

Все спортивные мероприятия проходят без зрителей. Катки могут работать при условии, если на 10 кв. м площадки приходится не больше одного человека, а крытые могут запускать на лед не больше 30 гостей. Эти требования не касаются профессиональных спортивных клубов и осуществления спортивной подготовки. При этом катки в торгово-развлекательных центрах вообще закрыты.

Медицинские организации, участвующие в программе ОМС, временно приостановили профилактические осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослых.

Все эти ограничения действуют до 15 января 2021 года.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 136 980 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 78 004 человека, умерли 5 668. За последние сутки в городе выявили 3 692 случая заражения.