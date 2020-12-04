Байден заявил, что готов публично привиться вакциной от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден готов публично воспользоваться вакциной от нового коронавируса. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN , фрагмент которого был показан в четверг.

Журналист спросил демократа, может ли он сделать прививку до инаугурации, намеченной на 20 января, и на людях, так же, как намерены поступить бывшие президенты США Джордж Буш - младший, Билл Клинтон и Барак Обама. "Я буду рад сделать это", - ответил Байден. Он пояснил, что поступит таким образом, когда директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признает безопасность указанного препарата.

Байден выразил озабоченность в связи с тем, что в США "люди теряют веру в эффективность вакцины". По словам демократа, бывшие американские лидеры, заявив о готовности публично привиться от коронавируса, "подали пример того, как нужно поступать". Как подчеркнул Байден, "важно донести до американцев, что это безопасно".

Носить маски 100 дней

Байден намерен после инаугурации, намеченной на 20 января 2021 года, попросить американцев в свете пандемии носить защитные маски минимум в течение 100 дней.

Демократ отметил, что сразу после инаугурации попросит сограждан "носить маски в течение 100 дней". "Лишь 100 дней, не целую вечность, - добавил он. - Думаю, мы увидим значительно снижение [числа заразившихся]".

Байден отметил, что намерен обязать всех жителей США носить защитные маски в общественном транспорте, а также в зданиях, которые принадлежат федеральному правительству. По словам демократа, он уже сейчас подает пример согражданам тем, что в общественных местах всегда появляется в маске.