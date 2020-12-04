{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Более 65 млн человек в мире заразились коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от COVID-19 умерли более 1,5 млн человек
© Сергей Бобылев/ТАСC

ТАСС, 4 декабря. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 65 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным университета, число инфицированных в мире составляет 65 016 336, умерли 1 502 728 человек, выздоровели 41 705 009 заразившихся. Наибольшее число заражений - 14 086 016 случаев - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 275 550 инфицированных, выздоровели 5 322 128 человек. Далее по числу заражений следует Индия с 9 534 964 выявленными случаями заражения, 138 648 смертями и 8 973 373 выздоровевшими пациентами. Третье место занимает Бразилия, где заразились 6 436 650 граждан, умерли - 174 515, выздоровели - 5 759 294.

РФ, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 375 546 случаев заражения, выздоровел 1 859 851 человек, умерли 41 607. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
СШАРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Премьер Японии призвал мир к единству на фоне пандемии
Ёсихидэ Суга также заявил, что правительство Японии выделит кредит в размере $4,5 млрд на оказание чрезвычайной помощи развивающимся странам, испытывающим трудности в связи с пандемией
Читать полностью