В регионах Дальнего Востока рассказали о решении вопроса загрязнения воздуха

Одной из наиболее острых проблем региона является загрязнение воздуха угольной пылью из-за перевалки в портах. Стивидоры и власти региона составили планы природоохранных мероприятий, в рамках которых, в частности, внедряются технологии закрытой перевалки. В пресс-службе правительства Приморья сообщили, что стивидорные компании выполнили планы природоохранных мероприятий на 2017-2020 годы по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды при перевалке угля более чем на 4,6 млрд рублей или 97,4%.

"Чистый воздух" - один из подразделов нацпроекта "Экология", который реализуется в России по указу президента Владимира Путина. Также в него входят разделы "Чистая страна", "Чистая вода", "Внедрение наилучших доступных технологий" и другие. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

ТАСС, 4 декабря. Проблемы загрязнения воздуха, возникающие из-за перевалки угля в портах, добычи полезных ископаемых и использования печного отопления и угольных котельных, решаются в регионах Дальневосточного федерального округа в том числе в рамках нацпроекта "Экология". Для этого в портах вводят системы закрытой перевалки, на производствах устанавливают устройства для очистки сточных вод, а котельные переводят на более экологичное топливо. О том, что регионы ДФО делают, чтобы сделать воздух в городах чище, рассказали ТАСС власти и представители крупных предприятий.

Эта проблема в Приморье обсуждается уже несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась, когда через порты края резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки пыль разносится по окрестностям, что вызывает жалобы населения. Ранее вопрос об этом поднял во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным житель Находки. Для решения острого вопроса компании покупают спецтехнику для уборки территории, устанавливают системы пылеподавления, ветрозащитные экраны в местах перевалки и очистные сооружения.

Например, угольный склад одного из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока - Восточной стивидорной компании (ВСК) - по периметру полностью огражден пылезащитным экраном высотой 16 метров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. "Беспылевая погрузка угольных грузов на судно осуществляется тремя системами телескопических штабелирующих конвейеров, оборудованных системой "кливленд-каскад". Создана система автоматизированного контроля выбросов в атмосферу, введены в работу очистные сооружения дождевого стока причалов. Ежегодно в зоне терминала и в жилых кварталах поселка высаживаются новые саженцы молодых деревьев", - рассказали в пресс-службе.

Аналогичную работу ведет крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля Восточный Порт. Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, уголь из вагонов выгружается автоматически в закрытом здании, где применяется сразу несколько систем борьбы с пылью, в том числе сухой туман и система трубопроводов для забора и направления воздуха на очистку. Транспортируют уголь на крытых конвейерных линиях и пересыпных станциях с собственными аспирационными системами очистки воздуха, а на судно его грузят специальные машины, которые помещают его непосредственно в трюм, применяя собственную локальную систему орошения.

"В местах, рекомендованных Примгидрометом и согласованных с ТМУ Росприроднадзора, на границе санитарно-защитной зоны специализированного перегрузочного комплекса установлены посты автоматического контроля за состоянием атмосферного воздуха. <...> Собственная аккредитованная лаборатория осуществляет регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля", - сообщили в пресс-службе Восточного порта.

Самый длинный в стране конвейер

Проблема угольной пыли остро строит и для других регионов округа. Так, на Сахалине для снижения вредных выбросов в воздух в 2022 году запустят самый длинный в стране угольный конвейер от Солнцевского разреза до порта города Шахтерска, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Новый угольный конвейер <…> запустят на Сахалине в 2022 году. Угольный конвейер от Солнцевского разреза до порта Шахтерска станет самым длинным в стране - его протяженность составит 23 км. Сейчас в Углегорском районе идут работы по устройству фундамента объекта. Для этих целей в муниципалитет доставили 10 км конвейера и почти 500 тонн металлоконструкций", - говорится в сообщении.

Пока уголь от разреза до порта перевозят большегрузы и частицы угольной пыли попадают в воздух. Конвейер закрытого типа позволит решить эту проблему. Сооружение находится на безопасном удалении от населенных пунктов, уголь будет транспортироваться в закрытой галерее, без пыли и шума. Проблемы с угольной пылью из-за открытой перевалки топлива в порту уже несколько лет отмечают также в поселке Ванино Хабаровского края, но после установки спецоборудования ситуацию удалось улучшить.

"Острота проблемы снялась. Если раньше у нас стояло черное облако над портом, которое относило на поселок, то сейчас этого нет. <...> Но это проблема не только Ванинского порта. В этом году облако пыли образовалось и над терминалом "Дальтрансугля", но его отнесло в море. В целом качество воздуха, как показывает мониторинг, нормальное, значительных превышений вредных веществ не отмечается, но могло бы быть и лучше. Однако, к этому можно прийти, только полностью отказавшись от открытой перевалки угля", - сказал глава Ванинского района Александр Наумов.

В Ванинском порту ТАСС сообщили, что, помимо установленных железобетонных конструкций, которые не дают грузу попадать на технологические проезды, снегогенераторов, водяных пушек, увлажняющих пылящий груз и другого оборудования для пылеподавления, недавно был приобретен портативный анализатор пыли для непрерывного мониторинга воздуха. Кроме того, ранее часть перевалки закрыли специальным пневмоангаром. "Сейчас он в ремонте, снова будет в работе в конце года, планируется закупить еще один такой же пневмоангар, чтобы закрыть еще часть перевалки. Кроме того, в будущем году планируется строительство пылеветрозащитных экранов", - сказал представитель порта.

В Якутии компания "Колмар" строит очистные сооружения шахтных вод, устанавливает на котельные системы для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и строит на обогатительных фабриках укрытые склады для снижения пыления. "Для реализации экологической политики компанией "Колмар" разработана комплексная программа по охране окружающей среды на среднесрочный период 2019-2023 годов, она утверждена руководителем предприятия и согласована министром экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). Программа включает в себя мероприятия по охране окружающей среды в части охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, в области обращения с отходами, земельных и лесных ресурсов, охране недр", - сказали в компании. Затраты по комплексной программе по охране окружающей среды 2019-2023 годов превышают 2 млрд рублей.

Смог над Улан-Удэ

Еще одной проблемой для городов Дальневосточного федерального округа является смог. Так, над Улан-Удэ в последние годы он образуется зимой. Местные экологи связывают это с разросшимся вокруг города частным сектором с печным отоплением, наличием большого количества мелких угольных котельных, увеличением числа автомобилей и особенностями расположения города. Столица Бурятии находится в котловане между сопками, и воздух над ней практически не выветривается. Все это способствует превышению ПДК взвешенных веществ, сажи, оксида углерода, диоксида азота и серы, фенола, формальдегида, аммиака, бензола, этилбензола, стирола.

Нередко зимой ГУ МЧС по Бурятии объявляет "неблагоприятные метеорологические условия второй степени опасности" и рекомендует местным жителям меньше находиться на улице. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, усугубляют ситуацию, особенно в зимнее время, метеорологические факторы - слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман. "Это способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - отметили в ведомстве. Исправить ситуацию, считают местные власти и общественники, может централизация отопления, применение альтернативных источников энергии, решение вопроса о возможной газификации, озеленение города и модернизация ТЭЦ-2, которая позволит закрыть в Улан-Удэ 52 небольшие котельные и снизить вредные выбросы в атмосферу в 45 раз.

Бурятия не попала в перечень субъектов, где реализуется федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", и местные власти пытаются решить проблему загрязнения воздуха в столице республики с помощью разных проектов, в том числе за счет привлечения инвесторов. Кроме того, создана межведомственная комиссия, которая работает над решением проблемы загрязнения воздуха в городе. В нее вошли члены правительства республики, мэрии, депутаты Народного Хурала Бурятии, администрации Улан-Удэ, экологи, общественники. Первые шаги уже сделаны: в сентябре 2020 года стало известно, что в городе начинается проект по подключению микрорайона Стеклозавод к ТЭЦ-1.

"В результате частный сектор там перестанет пользоваться дровами, низкокачественным углем, мазутом и перейдет на более экологичный вид отопления. А это значит, что воздух в Улан-Удэ станет чище - выбросы вредных веществ в атмосферу в городе уменьшатся на 300 тонн в год. Снизится негативное влияние на водоохранную зону реки Селенги, которая протекает рядом. Работы будут вестись два года", - сообщили в городской администрации, добавив, что в результате проекта будут закрыты четыре старые котельные. Кроме того, в августе 2020 года в Улан-Удэ состоялась презентация бездымного топлива, начата разработка предварительного технико-экономического обоснования производства бездымного топлива.

По мнению депутатов республиканского Заксобрания, альтернативным видом топлива для частных домов могла бы стать электроэнергия. Парламентарии предлагают установить специальный тариф, чтобы жители частного сектора Улан-Удэ могли пользоваться электричеством для отопления. 26 ноября депутаты Народного Хурала Бурятии на очередной сессии поддержали внесение изменений в республиканский закон "Об охране атмосферного воздуха". Для юридических лиц и ИП будут введены ограничения на использование твердого вида топлива - каменного и бурого угля, дров - в автономных источниках отопления, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.