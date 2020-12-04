В Китае заявили о готовности предоставить вакцину от COVID-19 развивающимся странам

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Китая готовы предоставить разработанную в республике вакцину от коронавируса развивающимся странам сразу после завершения испытаний. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коронавирусом. Встреча высокого уровня проводится по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мы завершаем испытания нашей вакцины. Как только они увенчаются успехом, будем готовы предоставить ее всем развивающимся странам. Она станет общим благом", - сказал он в видеообращении. В настоящее время Китай проводит третью стадию клинических испытаний пяти вакцин.

Китай также призвал развивать новые отрасли экономики, а также содействовать занятости населения и обеспечению средств к существованию людей в условиях пандемии.

"Мы должны комплексно содействовать профилактике и борьбе с эпидемиями, а также способствовать экономическому и социальному развитию. Следует в полной мере задействовать две силы - правительство и рынок. Необходимо стимулировать занятость населения и обеспечивать средства к существованию людей", - сказал Ван И.

Ван И призвал страны мира "использовать все преимущества новых форматов, методов управления и моделей, порожденных пандемией". "Необходимо всеми силами развивать новые отрасли промышленности, способствовать "зеленому" восстановлению экономики", - отметил глава МИД КНР.

Он также указал на важность "координации макроэкономических политик и поддержания стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок".

Льготы развивающимся странам

Китай призвал Всемирный банк и Международный валютный фонд предоставлять больше преференций для снижения бремени развивающихся стран в условиях пандемии, заявил Ван И.

"Всемирный банк и Международный валютный фонд должны предоставлять больше преференций для снижения бремени развивающихся стран", - сказал он.

По словам Ван И, в условиях пандемии "необходимо увеличить помощь развивающимся странам и предоставлять больше гуманитарной помощи уязвимым группам населения".

Глава МИД КНР также призвал страны мира "увеличивать инвестиции для укрепления отрасли общественного здравоохранения и продовольственной безопасности".

Трансграничное распространение COVID-19

Китай призвал страны мира вместе содействовать сокращению трансграничного распространения COVID-19.

"Мы должны решительно сдерживать распространение пандемии, в полной мере реализовать возможности науки и техники [в сфере борьбы с заболеванием], содействовать международной профилактике и контролю над заболеванием, способствовать сокращению трансграничного распространения эпидемии", - сказал он в видеообращении.

21 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита Группы двадцати (G20) предложил создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса. По словам китайского лидера, это позволит создать условия для перемещения людей в мире в условиях пандемии. Глава КНР не уточнил, каким образом будет реализован механизм. В свою очередь в МИД КНР заявили, что в настоящее время Китай ведет переговоры с рядом стран по вопросу создания механизма.