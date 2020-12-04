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Пандемия COVID-19
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В Китае заявили о готовности предоставить вакцину от COVID-19 развивающимся странам

Министр иностранных дел страны Ван И отметил, что Пекин также призвал развивать новые отрасли экономики и содействовать занятости населения в условиях пандемии

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Китая готовы предоставить разработанную в республике вакцину от коронавируса развивающимся странам сразу после завершения испытаний. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коронавирусом. Встреча высокого уровня проводится по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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"Мы завершаем испытания нашей вакцины. Как только они увенчаются успехом, будем готовы предоставить ее всем развивающимся странам. Она станет общим благом", - сказал он в видеообращении. В настоящее время Китай проводит третью стадию клинических испытаний пяти вакцин.

Китай также призвал развивать новые отрасли экономики, а также содействовать занятости населения и обеспечению средств к существованию людей в условиях пандемии.

"Мы должны комплексно содействовать профилактике и борьбе с эпидемиями, а также способствовать экономическому и социальному развитию. Следует в полной мере задействовать две силы - правительство и рынок. Необходимо стимулировать занятость населения и обеспечивать средства к существованию людей", - сказал Ван И.

Ван И призвал страны мира "использовать все преимущества новых форматов, методов управления и моделей, порожденных пандемией". "Необходимо всеми силами развивать новые отрасли промышленности, способствовать "зеленому" восстановлению экономики", - отметил глава МИД КНР.

Он также указал на важность "координации макроэкономических политик и поддержания стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок".

Льготы развивающимся странам

Китай призвал Всемирный банк и Международный валютный фонд предоставлять больше преференций для снижения бремени развивающихся стран в условиях пандемии, заявил Ван И.

"Всемирный банк и Международный валютный фонд должны предоставлять больше преференций для снижения бремени развивающихся стран", - сказал он.

По словам Ван И, в условиях пандемии "необходимо увеличить помощь развивающимся странам и предоставлять больше гуманитарной помощи уязвимым группам населения".

Глава МИД КНР также призвал страны мира "увеличивать инвестиции для укрепления отрасли общественного здравоохранения и продовольственной безопасности".

Трансграничное распространение COVID-19

Китай призвал страны мира вместе содействовать сокращению трансграничного распространения COVID-19.

"Мы должны решительно сдерживать распространение пандемии, в полной мере реализовать возможности науки и техники [в сфере борьбы с заболеванием], содействовать международной профилактике и контролю над заболеванием, способствовать сокращению трансграничного распространения эпидемии", - сказал он в видеообращении.

21 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита Группы двадцати (G20) предложил создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса. По словам китайского лидера, это позволит создать условия для перемещения людей в мире в условиях пандемии. Глава КНР не уточнил, каким образом будет реализован механизм. В свою очередь в МИД КНР заявили, что в настоящее время Китай ведет переговоры с рядом стран по вопросу создания механизма.

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