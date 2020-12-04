На острове Русском очистили от упавших во время циклона деревьев просеки на площади 350 га

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Просеки площадью порядка 350 гектаров расчистили на острове Русском после прошедшего циклона. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Завершается работа бригад профессиональных вальщиков леса, которые прибыли на помощь энергетикам на остров Русский на прошлой неделе для расчистки линий электропередачи от упавших деревьев. Основные мероприятия уже закончены, но часть сил еще остается на месте. <...> Приморские лесорубы расчистили на острове Русский просеки площадью 500 футбольных полей", - сообщила пресс-служба.

Всего в работах участвовали 80 человек. "За пять полноценных дней они очистили от упавших после ледяного дождя деревьев многие километры просек ЛЭП. Площадь огромная - около 350 гектаров", - приводит пресс-служба слова министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Валентина Карпенко.

Первые бригады профессиональных лесорубов, в состав которых вошли сотрудники краевых предприятий и компаний лесозаготовительной отрасли, прибыли на остров 27 ноября, в дальнейшем группировка была увеличена. Теперь 30 человек из первых бригад, прибывших на Русский, уже отправились домой. Но оставшейся части предстоит за ближайшие день-два завершить мелкие работы.

Также в ликвидации последствий циклона в Артеме и Владивостоке участвовали сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России. Они были задействованы в работах на территории перинатального центра, детсадов, школ, Морского кладбища. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, утром в пятницу сотрудники центра покинули Владивосток.