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Пандемия COVID-19

Кипр откроет границу для россиян 1 марта

Для въезда в страну необходимо будет сдать два ПЦР-теста: один за 72 часа до прилета, второй - по прибытии

ТАСС, 4 декабря. Граждане РФ смогут посещать Кипр с 1 марта 2021 года, сообщил в четверг министр транспорта, коммуникаций и общественных работ островной республики Яннис Карусос. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте кипрского правительства.

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В соответствии с решением властей республики, Россия отнесена к так называемой красной группе стран, граждане которой с 1 марта смогут въехать на территорию Кипра, предоставив сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия отрицательный ПЦР-тест и сдав еще один тест по прибытии. Гражданам стран красной группы не потребуется находиться на самоизоляции. К данной группе также относятся Белоруссия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Украина.

21 марта Кипр в условиях пандемии закрыл воздушное пространство. Постепенно страна начала возобновлять авиасообщение с внешним миром с 9 июня, однако в РФ из нее осуществлялись лишь вывозные рейсы для застрявших за рубежом россиян. Начиная с 1 октября, Cyprus Airways стала по четвергам выполнять еженедельные грузопассажирские рейсы на маршруте из Москвы в Ларнаку, при этом в российскую столицу самолеты этой авиакомпании летали без пассажиров.

С 22 ноября из Москвы в Ларнаку и обратно стали летать самолеты "Аэрофлота", перевозя пассажиров на обоих направлениях. О намерении приступить с 4 декабря к выполнению еженедельных полетов из столицы РФ на Кипр и обратно ранее объявил российский лоукостер "Победа".

Теги
КипрРоссияПандемия COVID-19
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