Эксперт: температура при коронавирусе может не повышаться, это зависит от ряда факторов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Температура у заразившихся коронавирусной инфекцией может быть как низкой, так и высокой. Она зависит от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа, а также применяемых для лечения лекарств, рассказала ТАСС руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"У пациентов с COVID-19 отмечаются различные цифры температуры: от нормальных до высоких. Степень выраженности и длительности лихорадки может зависеть от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа, развивающихся осложнений и применяемых лекарственных препаратов", - сказала она.

По словам Руженцовой, после острой фазы инфекции следует выздоровление. Оно сопровождается снижением артериального давления, частоты сердечных сокращений, а также температуры тела. Поэтому у многих может отмечаться слабость.

"Коронавирус способен поражать практически все органы и системы, включая те, которые отвечают за температурные реакции: эндокринную и гипоталамус - связующее звено между нервной и эндокринной системами. В зависимости от степени вовлеченности их в инфекционный процесс могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие", - заключила эксперт.