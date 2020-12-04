В МЧС сообщили, что в Нагорном Карабахе в ближайшие дни восстановят 25 жилых домов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Жильцы 25 многоквартирных домов в Нагорном Карабахе смогут вселиться в них в ближайшее время, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"В Нагорном Карабахе полным ходом идут восстановительные работы в детских садах, школах, многоквартирных и частных жилых домах. В ближайшее время 25 многоквартирных домов снова станут полноценным жильем для возвратившихся жителей города", - сказали в министерстве.

Также планируется в скором времени восстановить в Степанакерте гостиницу, которая примет до 100 человек. Одновременно идет доставка по районы непризнанной республики стройматериалов. Так в Мартакерт привезены 22 тонны древесины, стекол и других материалов.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, там начались активные бои. Стороны несколько раз достигали договоренностей о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении. 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.