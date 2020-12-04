К проверке чистоты воздуха в Охотске подключат Росприроднадзор

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились в Росприроднадзор с просьбой проверить работу котельной в поселке Охотск на севере региона с населением около 3 тыс. человек из-за жалоб на загрязнение воздуха. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов края Алексей Сабитов.

"При эксплуатации котельной охотского филиала АО "Теплоэнергосервис", расположенной в Охотске, не обеспечиваются мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха. <…> Информация направлена в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора для организации контрольно-надзорных мероприятий в отношении АО "Теплоэнергосервис" в течение отопительного сезона с привлечением аккредитованной лаборатории", - сказал Сабитов.

О проблеме врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву сообщили местные жители во время его посещения Охотского района. Тогда он побывал на двух главных энергообъектах поселка - дизельной электростанции и угольной котельной. Котельная находится почти в центре населенного пункта, и угольная пыль во время погрузки топлива летит на близлежащие дома, также отмечается сильное задымление. Дегтярев поручал решить этот вопрос.

На котельной, в частности, не в полной мере работает система удаления шлака и золы, не установлены бункер-накопитель для сбора золы угля и герметичный короб. "Выгрузка золы проводится открытым способом, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха и является причиной возникновения социальной напряженности", - сказал Сабитов. Он уточнил, что власти изыскивают средства на установку необходимого оборудования.