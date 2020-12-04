Дальний Восток получит несколько тысяч доз вакцины от коронавируса до конца года

ТАСС, 4 декабря. Регионы Дальнего Востока до конца года получат несколько тысяч доз вакцины от коронавируса, первыми привьются медики, работники социальной сферы и военные. Массовые поставки препарата для населения начнутся в 2021 году, сообщили ТАСС в региональных Минздравах.

"По словам заместителя председателя правительства Приморского края - министра здравоохранения Анастасии Худченко, регион подписал соглашение с Минздравом РФ на поступление 1 640 доз вакцины до конца 2020 года", - сообщили в пресс-службе регионального правительства, отметив, что партию из 500 доз регион получит уже на следующей неделе.

Власти Амурской области оформили заявку на получение почти 700 доз вакцины от коронавируса. Партия должна прийти до конца 2020 года, в первую очередь вакцинация будет доступна медицинским работникам. Республика Саха (Якутия) на следующей неделе ждет партию из 200 доз прививки. В Забайкальский край в декабре поступит 917 доз препарата.

"В Забайкалье уже поступили 42 вакцины от COVID-19, их поставили медицинским работникам. Всего наша потребность в вакцине составляет 117,5 тыс. доз. <…> Ориентировочная дата доставки [вакцины], которой должны быть обеспечены жители Забайкальского края, первый квартал 2021 года", - сказала и.о. заместителя председателя краевого правительства Инна Щеглова. Более 40 тыс. доз препарата планируется выделить для работников сферы образования, более 22 тыс. доз - для медработников. Еще 17 тыс. доз предусмотрят для людей, работающих в торговле и общепите.

В Минздраве Хабаровского края сообщили, что для формирования популяционного иммунитета в регионе нужно привить около 600 тыс. человек. На Чукотку, где проживает около 50 тыс. человек, выделено 13 тыс. доз вакцины. Она будет поступать в регион траншами, так как хранение всей партии в необходимых условиях затруднительно, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса вскоре начнется и для военных Восточного военного округа (ВВО). Первую партию вакцины доставили в Хабаровск самолетом военно-транспортной авиации ВВО в специальных термоконтейнерах, сообщила пресс-служба округа. В первую очередь планируется вакцинировать медицинских сотрудников, которые работают в военных медучреждениях с больными коронавирусом, после этого вакцинацию пройдут командный состав округа и объединений, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.