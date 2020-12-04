Эксперты считают, что новые критерии ценности бивней мамонта навредят бизнесу в Якутии

ТАСС, 4 декабря. Новые правила проведения экспертизы культурных ценностей, которые вступят в силу 1 января 2021 года, могут привести к полному прекращению легального бизнеса в сфере оборота мамонтовой кости в Якутии. Такое опасение выразили ТАСС опрошенные эксперты.

14 сентября правительство России утвердило постановление о правилах проведения экспертизы культурных ценностей и направления заключения в Министерство культуры Российской Федерации, а также критериев отнесения движимых предметов к культурным ценностям.

"По определенным [в документе] критериям, мамонтовые бивни относят к культурным ценностям, имеющим особое значение. Под эти критерии подпадают практически все цельные бивни и даже часть фрагментов, и они все становятся "невыездными". Принятые сейчас критерии с 1 января 2021 года могут уничтожить весь легальный бизнес и разрушить легальный экспорт, что в свою очередь нанесет большой урон научным исследованиям", - рассказал ТАСС руководитель отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов.

Он отметил, что, согласно постановлению, бивни ископаемых животных весом 100 кг и более, бивни длиной по наружной кривизне 300 см будут признаны культурными ценностями, имеющими особое значение. К ним также отнесут бивни ископаемых животных и их фрагменты с выявленной патологией роста или развития, бивни особей, находящихся на ранних стадиях онтогенеза, и бивни карликовых форм мамонтов (независимо от их размеров и сохранности), а также бивни и фрагменты, позволяющие установить параметры, относящиеся к альвеоле (специальные трубковидные черепные выросты, откуда растут бивни у мамонта).

По словам Протопопова, критерии, приведенные в постановлении, "чересчур обширны". "Из-за этого в культурные ценности особого значения попадает достаточно заметная часть мамонтовых бивней. Я считаю, что критерии надо менять. <…> Особого значения следует считать бивни, которые отличаются патологией роста и имеют выдающиеся размеры, к примеру, 4 метра длиной и весом свыше 100 кг. Подобные бивни находят не каждый год. А остальные - [менее крупные] - находят сотнями ежегодно", - добавил он.

Влияние на отрасль

Мнение ученого разделяют и представители бизнеса. "Согласно постановлению, бивни и фрагменты бивней мамонта, независимо от сохранности, веса и размера, состояние которых позволяет определить длину, диаметр внутриальвеолярной части отнесены к культурным ценностям, являющихся естественно-научными материалами, имеющими особое научное значение. Под эти критерии подпадают 100% всех находок мамонтовой фауны, что полностью исключает легальный экспорт палеонтологических находок мамонтовой фауны", - сказал исполнительный директор Союза "Сборщиков, переработчиков и экспортеров мамонтовой фауны Республики Саха (Якутия)" Николай Степанов.

Союз "Сборщиков, переработчиков и экспортеров мамонтовой фауны Республики Саха (Якутия)" был создан в августе 2019 года и насчитывает свыше 20 членов. Среди них - предприятия мамонтовой отрасли, которые осуществляют сбор материалов мамонтовой фауны в Абыйском, Аллаиховском, Усть-Янском и других районах республики. В союз входят также предприятия и физические лица, которые работают в сфере косторезного искусства и создают изделия из мамонтового бивня.

Отмечается, что остатки ископаемых животных, включая бивни и фрагменты мамонтовых бивней, отнесены к особым культурным ценностям. "Это фактически исключает возможность легального экспорта и производства сувенирных изделий из бивней и фрагментов бивней мамонта", - сказали в союзе. Там убеждены, что вступление в действие указанного постановления в принятой редакции "будет способствовать криминализации отрасли, снижению доходов жителей арктических районов, сокращению рабочих мест, росту безработицы". По словам Степанова, с учетом сезонных рабочих в этой сфере трудятся более 1 тыс. человек.

Позиция властей

По данным Минпромгеологии Якутии, более 80% ресурсов бивней мамонта в России сосредоточены на территории Республики Саха (Якутия). Потенциал мамонтового бивня в регионе оценивается примерно в 500 тыс. тонн, общая стоимость - более 1 трлн рублей. Добычу ведут в 11 арктических районах республики, преимущественно в Абыйском, Аллаиховском, Булунском, Нижнеколымском, Среднеколымском и Усть-Янском районах.

"По состоянию на 2020 год в Якутии насчитывается 110 недропользователей и действуют 695 лицензий на сбор бивней мамонта и других остатков мамонтовой фауны", - сказал заместитель министра промышленности и геологии Якутии Андрей Сычевский. Ежегодный объем сбора превышает 100 тонн в республике, а стоимость собранного материала ориентировочно оценивается более чем в 600 млн рублей.

Как отметил Сычевский, в конце ноября в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина было направлено письмо от имени главы Якутии с предложениями по корректировке постановления от 14 сентября № 1425.

"В критериях размыты понятия между обычными объектами и объектами, имеющими исключительное значение для науки и культурного наследия, соответственно, бивни мамонта, добываемые тысячами в год, отнесены к особо ценным культурным ценностям, а фрагменты бивней, не имеющие никакого значения для науки, отнесены к культурным ценностям", - привели в региональном Минпромгеологии цитату из письма. В письме отмечается, что введение новых норм может привести к тому, что сбор мамонтовых бивней уйдет в "теневой рынок", и будет способствовать "сокрытию и уничтожению действительных культурных ценностей, так как в предоставлении информации об уникальных находках добытчики мамонтовых бивней не будут заинтересованы".