"Орленок" запустил пилотную инклюзивную смену, которая станет заключительной в 2020 году

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" в рамках проекта инклюзивного отдыха, который реализуется совместно с Благотворительным фондом помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца" запустил пилотную инклюзивную смену с участием 34 детей с ограниченными возможностями здоровья, она станет заключительной в 2020 году, сообщил ТАСС директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.

"Орленок" 13 смену принимает 34 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Эта смена - инклюзия в чистом виде. Ребята участвуют во всех мероприятиях, которые проходят в лагере и находятся здесь без сопровождения родителей. Такая интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь Центра позитивно влияет на гуманитарную философию воспитания детей: они учатся взаимодействовать и общаться друг с другом, выстраивать дружеские отношения, менять восприятие жизни", - сказал Джеус.

Он добавил, что проект реализуется совместно с Благотворительным фондом помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца". Смена станет заключительной для Всероссийского детского центра в 2020 году и продлится до 21 декабря. "В течение трех недель ребята будут развивать креативное мышление, изучать и раскрывать свой личностный потенциал, а также самостоятельно разработают сценарий новогоднего праздника", - резюмировал собеседник агентства.

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.