Байден рассказал, как получил травму ноги

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден получил травму ноги на прошлой неделе, когда во время игры погнался за своей собакой и споткнулся о коврик. Об этом демократ, которому в ноябре исполнилось 78 лет, рассказал в интервью журналистам телекомпании CNN в четверг.

О травме демократа сообщили 29 ноября. Как уточнил пресс-пул политика, Байден днем ранее поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджором, и вывихнул правую лодыжку. Позже было распространено заявление Кевина О'Коннора, который в течение многих лет был лечащим врачом демократа. По словам медика, компьютерная томография подтвердила наличие трещин "в латеральной и промежуточной клиновидных костях избранного президента Байдена, которые находятся в середине стопы".

Политик в интервью CNN сообщил, что это случилось после того, как он "вышел из душа". "Щенок бросил передо мной мячик", - сказал он. "Я проходил по небольшому коридору по пути в спальню. И я схватил мячик, а он побежал. Я, шутя, побежал за ним и схватил за хвост. А потом он поскользнулся на коврике, а я споткнулся об этот коврик. Так это и произошло", - добавил политик.

Демократ отметил, что теперь по совету врачей "чаще всего" носит специальный сапог. В заявлении О'Коннора отмечалось, что необходимость в этом будет иметься, вероятно, в течение "нескольких недель".

Действующий президент США Дональд Трамп после произошедшего пожелал Байдену "поскорее поправиться".