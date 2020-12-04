В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Электронная запись на вакцинацию от коронавируса стартовала в столице. Всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова, в первую очередь вакцинируют основные группы риска - тех, кому приходится чаще общаться с большим числом людей по долгу службы. Речь идет о работниках городских, федеральных и частных медорганизаций, сотрудниках учреждений образования и работниках городских соцслужб. Она обратила внимание на то, что получить прививку смогут "не только врачи и педагоги" Она пояснила, что санитары в больнице, сотрудники школы, соцработники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями. И риск заразиться у них не меньше.

Список категорий для записи на прививку расширят по мере поступления вакцины в учреждения. В дальнейшем она будет доступна всем москвичам.

Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Горожанам необходимо брать с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, который подтверждает занятость в соответствующей организации или отрасли, например справку с работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Запись на вакцинацию организована в электронном виде. Это можно сделать на портале mos.ru. Для этого нужно в каталоге услуг выбрать сервис "Запись к врачу", где в списке специальностей следует выбрать "Вакцинация от COVID-19". Также на портале размещена более подробная информация о вакцинации.