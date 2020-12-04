Почти 50 административных дел возбуждено из-за не убранного вовремя снега во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Прокуратура возбудила почти 50 дел об административных правонарушениях в связи с неочищенными вовремя от снега придомовыми территориями во Владивостоке после циклона с ледяным дождем. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

"В связи с несвоевременным принятием мер по очистке придомовых территорий от наледи и снега в результате циклона, произошедшего 18-19 ноября 2020 г., прокуратура Первореченского района г. Владивостока провела проверку исполнения организациями, обслуживающими многоквартирные дома, жилищного законодательства. По результатам обследования более 1,4 тыс. придомовых территорий установлено, что управляющие компании ненадлежащим образом исполняют обязанности по их очистке от наледи и снега. По выявленным фактам прокурором района руководителям управляющих организаций внесено 70 представлений, в отношении виновных лиц уже возбуждено 49 дел об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что управляющие организации активизировали работу по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий.

Ранее прокуратура Владивостока возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы профильного подразделения городской администрации в связи с тем, что тротуары и лестницы города не были вовремя очищены от снега и льда после циклона. Главе города внесено представление в связи с тем, что к ликвидации последствий было привлечено мало спецтехники.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.