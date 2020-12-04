Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на станции метро "Владыкино" в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали безработного мужчину, который устроил стрельбу на станции "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Вечером 3 декабря на станции метро "Владыкино" сотрудниками восьмого отдела полиции УВД на Московском метрополитене задержан 26-летний неработающий мужчина, который произвел выстрелы вверх из находившегося при нем травматического пистолета. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе, отметив, что разрешение на оружие у задержанного есть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция начала проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.