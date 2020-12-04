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Пандемия COVID-19

Врио главы Дагестана продолжит лечение от коронавируса в Москве по решению врачей

Сергей Меликов находится в удовлетворительном состоянии

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов, у которого 25 ноября диагностировали коронавирус, по решению врачей переведен в Москву для дальнейшего лечения. Состояние руководителя региона удовлетворительное, сообщили в пятницу ТАСС в его пресс-службе.

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"После консилиума дагестанских и московских врачей временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов для дальнейшего лечения переведен в одну из больниц Москвы. Состояние главы региона удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Меликов "по-прежнему продолжит работать в дистанционном режиме, соблюдая все рекомендации медиков".

"Руководитель республики находится на постоянной связи с коллегами, рассматривает документы в соответствии с нормативными параметрами, принимает ключевые решения, держа важные вопросы на контроле", - отметил представитель пресс-службы. Он добавил, что все запланированные мероприятия с участием главы субъекта проведут в обязательном порядке после его выздоровления.

2 декабря Меликов с амбулаторного лечения был переведен на стационарное.

Теги
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанПандемия COVID-19
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