ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Промышленные альпинисты очистили ото льда половину площади пилонов моста на остров Русский в Приморье, закрытого для движения транспорта после циклона с ледяным дождем. Об этом сообщила пресс-служба обслуживающей объект ФКУ ДСД "Дальний Восток".

"На сегодняшний день очистке подлежат 5,5 тыс. кв. м [поверхности пилонов] - это половина от общего объема работ. Ранее сообщалось, что от наледи предстоит освободить около 11 тыс. кв. м поверхности пилонов Русского моста. По мере возможности продолжаются работы на вантах: ледяные массы необходимо удалить с 23 из 168 вант", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что на объекте работают более 200 промышленных альпинистов. Там не назвали конкретных сроков открытия моста для транспорта, но сообщили, что "счет идет на дни".

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Движение по мосту планировалось восстановить 30 ноября после полной очистки вант от льда, однако в понедельник в дирекции по дорожному строительству "Дальний Восток" заявили, что ограничение сохраняется на неопределенный срок.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживает более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.