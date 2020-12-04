В Татарстане 31 декабря 2020 года будет выходным днем

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу, рабочим днем определено 26 декабря, сообщила в пятницу журналистам руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

По ее словам, речь идет о лицах, замещающих госдолжности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Татарстана, а также о лицах, замещающих в исполнительных органах госвласти республики должности государственной гражданской службы Татарстана и иные должности.

Муниципалитетам и госорганам, не относящимся к исполнительной власти региона, а также другим организациям на территории республики рекомендуют принять аналогичный рабочий график, отметила Галимова.

"Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени в республике. Учитывая, что 31 декабря - традиционно праздничный день, подготовка к Новому году, а также возможность провести бесценное время с семьей, предложено освободить татарстанцев от работы, восполнив это переносом рабочего дня на субботу 26 декабря, с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом", - сказала она.

В прошлом году Минниханов перенес рабочий день для государственных служащих с 31 на 28 декабря 2019 года.

В 2020 году Белгородская область первой среди российских регионов объявила 31 декабря выходным днем.