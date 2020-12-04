В Казахстане с 22 декабря начнется производство российской вакцины "Спутник V"

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в Казахстане с 22 декабря текущего года. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в пятницу по итогам встречи главы республики Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром страны Аскаром Маминым.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины "Спутник V". Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур", - говорится в сообщении.

27 ноября министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что власти республики прорабатывают вопрос строительства завода по производству российской вакцины от коронавируса, сейчас идет изучение возможных площадок. По его словам, рассматривается возможность размещения производства российской вакцины на площадке действующего фармацевтического завода.

Казахстанская вакцина

Производство первой партии казахстанской вакцины от коронавируса в объеме 2 млн доз начнется в декабре, сообщили в пресс-службе.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-министр сообщил президенту о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тыс. добровольцев, а испытания завершатся в конце марта 2021 года. "Глава государства был проинформирован о том, что в декабре текущего года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз" - отмечается в сообщении.

Сообщается, что Токаев поблагодарил Мамина за оперативное выполнение поручения по производству вакцины и отметил необходимость особого контроля над обеспечением эффективности отечественной вакцины и ее доступности для населения.