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Кабмин расширил поддержку медиков, переезжающих работать в закрытые города

Согласно новым правилам, выплаты медикам увеличатся в два раза - до 2 млн рублей и 1 млн рублей, соответственно для тех, кто приедет работать в ЗАТО на Дальнем Востоке и Крайнем Севере

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство России расширило категории медработников, которые могут получать единовременные выплаты при переезде в закрытые города. Кроме того, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере размер компенсаций таким медикам удваивается, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Компенсации медикам, которые приезжают работать в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, будут увеличены, - говорится в сообщении. - Кроме того, расширится число получателей господдержки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

С 2020 года медицинские работники, переехавшие в закрытые города, получают единовременные выплаты: врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей. Согласно новым правилам, эти суммы увеличатся в два раза - до 2 млн рублей и 1 млн рублей, соответственно для тех, кто приедет работать в ЗАТО на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Постановление правительства предполагает и расширение категорий получателей выплат. Теперь все акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, переезжающие работать в закрытые города независимо от того, где они расположены - на Дальнем Востоке или в другой части России, будут получать по 500 тыс. рублей единовременной выплаты. На Дальнем Востоке и Крайнем Севере выплаты составят 1 млн рублей.

Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.

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