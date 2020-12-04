В Ленинградской области полицейские изъяли 14 тыс. бутылок с алкоголем из подпольного цеха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Полиция обнаружила в Гатчинском районе Ленинградской области подпольный цех по изготовлению алкоголя, изъято 14 тыс. бутылок поддельной водки, поддельные акцизные марки, задержаны девять работников незаконного предприятия. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В общей сложности было обнаружено 14 палетов, на которых было складировано не менее 14 тыс. бутылок объемом по 0,5 л 11 брендов водки популярных наименований с признаками подделки, в том числе премиальных, а также косметического лосьона объемом по 0,25 л", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что на месте были задержаны сотрудники цеха. "В момент появления полиции на незаконном производстве трудились девять человек - все выходцы из ближнего зарубежья. Они были задержаны и доставлены в полицию для установления причастности к производству незаконной алкогольной продукции", - отметили в полиции.

Цех располагался в ангаре: в одной его части производился розлив жидкостей, а в другой хранение. Также на месте полиция изъяла 500 л спиртосодержащей жидкости, обнаружила аппаратуру для розлива алкоголя и акцизные марки, часть из которых экспертиза уже признала поддельными. По факту подделки марок возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".

Суррогатный алкоголь сейчас также находится на экспертизе, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении еще нескольких уголовных дел. Полицейские также устанавливают организаторов подпольного цеха.