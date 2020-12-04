Разводящаяся семья блогеров через суд намерена поделить свой аккаунт в Instagram

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Семья блогеров намерена поделить Instagram-аккаунт с 1 млн подписчиков, который они вели вместе до решения о разводе. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из участников судебного спора Сергей Егоров.

"Мои доверители - весьма известные блогеры. У них совместное управление Instagram-аккаунтом. У него свыше миллиона подписчиков, ежемесячный доход от него - более 300 тыс. рублей. Они вели его совместно, но, по правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека, поэтому он был оформлен на супругу моего доверителя. Доверитель не давал мне разрешение называть его имя, название аккаунта и иные детали. Дело интересно тем, что аккаунт, хотя и представляет денежную ценность, но не ясно, как его описать в документации и в судебных решениях. Видимо, придется опрашивать представителя Facebook в РФ, которому принадлежит Instagram", - рассказал защитник.

По его словам, судебное заседание по вопросу раздела аккаунта пройдет в одном из районных судов Москвы. "Однако по делу возможно мировое соглашение, мы к этому сейчас стремимся", - заключил Егоров.