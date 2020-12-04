Администрация Ледового дворца в Петербурге частично признала вину за концерт Басты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Представители Ледового дворца в Санкт-Петербурге частично признали вину за концерт рэпера Басты, который был проведен с нарушением санитарных норм, введенных в городе из-за коронавируса. Об этом заявил представитель администрации арены на заседании Невского районного суда.

При этом представители Ледового дворца на суде утверждали, что в целом на концерте соблюдались эпидемиологические нормы, и лишь во время последней песни зрители "по традиции приветствовали артиста", встав со своих мест. "На последней песне люди стояли на своих местах, в большинстве случаев маски были надеты", - сказал представитель Ледового дворца.

Представители Роспотребнадзора на суде просили приостановить деятельность Ледового дворца до 15 января. "Представители ОАО "Дворец спорта" (администрация Ледового дворца - прим. ТАСС) пояснили суду, что примут любое решение. Роспотребнадзор просил приостановить деятельность по 15 января 2021 года", - сообщили журналистам в пресс-службе судов города.

Нарушения на концерте

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего 27 ноября концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса. 1 декабря на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова сообщила, что ведомство передало в суд материалы о нарушении эпидемиологических требований на массовом концерте, прошедшем в одном из российских городов в минувшие выходные. Она отметила, что на концерте собралось "недопустимо большое количество людей", вынесен протокол о приостановлении работы площадки, на которой он проходил.

Согласно поступившим в Невский районный суд материалам Роспотребнадзора, на концерте Басты в Ледовом дворце зрители не использовали маски, а также не соблюдали социальную дистанцию, организаторы не обеспечили нахождение зрителей только на тех местах, на которые у них были приобретены билеты, "что привело к созданию толпы".

Сам Вакуленко в видеообращении в социальных сетях заявлял, что противоэпидемиологические меры на концерте соблюдались, а зрителям на входе выдавали средства защиты.

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