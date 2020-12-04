Энергоснабжение восстановили на острове Русском в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение острова Русский в Приморье, которое было нарушено после циклона с ледяным дождем, восстановили по штатной схеме, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Энергоснабжение на острове восстановлено по штатной схеме. Тем не менее, работы там продолжаются, кое-где еще подключаются объекты", - сообщили в пресс-службе.

Получить комментарий в Минэнерго ТАСС пока не удалось.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживает более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.