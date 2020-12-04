В России за сутки выявили 27 403 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в России увеличилось за сутки на 27 403, до 2 402 949. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан, Республике Марий Эл (0,6%).

В частности, за сутки было выявлено 3 694 новых случая заражения в Санкт-Петербурге, 1 223 - в Московской области, 496 - в Нижегородской области, 470 - в Республике Карелия, 397 - в Архангельской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 472 021 пациент.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 569 против 554 днем ранее, до 42 176. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые с 4 октября увеличилась до 1,76%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве зарегистрировали 77 летальных исходов, в Санкт-Петербурге - 57, в Подмосковье - 33, в Ростовской области - 26, в Красноярском и Алтайском краях - по 21, в Ульяновской области - 20.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 28 901. Всего уже выздоровели 1 888 752 человека. Согласно данным штаба, число выписанных за сутки пациентов вновь превысило количество инфицированных. Доля выздоровевших увеличилась до 78,6%.

За сутки выписаны по выздоровлению 2 437 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 120 в Московской области, 624 в Якутии, 561 в Ленинградской области, 531 в Архангельской области.