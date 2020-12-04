В Москве за сутки выявили 6 868 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новые 6 868 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 632 057 инфицированных, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 750 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 1,1%.

За сутки в Москве выписан по выздоровлению 6 891 пациент, 77 пациентов скончались.

За все время выздоровели 478 724 человека, 9 203 умерли. В настоящее время в столице болеют 144 130 человек.

Также в оперативном штабе отметили, что за последние сутки 1,3 тыс. пациентов были госпитализированы.

"За последние сутки госпитализировано 1 300 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что 11,3% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% - от 46 до 65 лет, еще 11,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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