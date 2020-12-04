Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до единицы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России за сутки незначительно увеличился и составил ровно 1. В Москве этот показатель в пятницу остался на уровне предыдущего дня и составил 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо Москвы, еще в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался ниже 1. В Свердловской области он составил 0,97.

В Санкт-Петербурге и в Иркутской области показатель второй день подряд равен единице. В Красноярском крае он держится на этой отметке уже десятый день подряд.

В Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент составит 1,01, в Нижегородской области - 1,03, в Ростовской области - 1,04, в Воронежской области - 1,06, а в Подмосковье - 1,1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.