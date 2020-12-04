Вузы Ставрополья до 6 февраля будут работать в дистанционном формате

СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья решили продлить дистанционный формат работы для вузов до 6 февраля, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе губернатора края.

"На Ставрополье высшие учебные заведения продолжат реализацию образовательных программ в дистанционном формате. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров. Дистанционное обучение в вузах продлится до 6 февраля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Остальные учебные учреждения продолжат работу в очном формате. "Учреждения среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья, школы края работают в очном режиме обучения", - отмечается в сообщении.

Дистанционка для высших и средних специальных учебных заведений вводилась в крае с 1 по 15 ноября, что совпадало с продленными школьными каникулами. Позднее удаленный режим продлили до 6 декабря.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 28 639 случаев коронавируса, после выздоровления выписаны 25 265 человек, 577 умерли.