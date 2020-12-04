Эксперты выявили сообщества школьников из России и СНГ, срывающих дистанционные уроки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Волонтеры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили сообщества в мессенджерах и соцсетях, которые создали школьники из России, Украины и стран СНГ для срыва дистанционных уроков. Об этом ТАСС в пятницу сообщила директор Лиги Екатерина Мизулина.

"Эксперты обнаружили целый ряд крупных сообществ в мессенджере Telegram и соцсетях Twitter и "ВКонтакте", которые создали школьники из России, Украины и стран СНГ для срыва дистанционных уроков. В этих сообществах дети обмениваются или продают друг другу ссылки на онлайн-трансляции уроков", - сказала она.

Эксперты предупреждают родителей о том, что за подобные действия детей могут привлечь к ответственности.

По словам Мизулиной, школьникам предоставляются имена одноклассников, под которыми можно зайти на онлайн-урок. Далее после входа на урок хулиган выкрикивает неприличные слова либо включает непристойные видео, что приводит к срыву урока. Такие действия совершались в ходе онлайн-уроков в Zoom в Свердловской области, Рязанской области, Красноярском крае и многих других регионах.

"Мы хотим предупредить родителей, что такое безобидное на первый взгляд хулиганство может привести к неблагоприятным последствиям. Также мы обратимся в сервис Zoom с предложением усовершенствовать настройки онлайн-трансляции, чтобы ограничить круг лиц, которые могут перейти по ссылке и стать участником урока", - сказала она.