Собянин заявил, что ЦКАД поможет улучшить транспортную ситуацию в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Центральная кольцевая автомобильная дорога окажет позитивное влияние на транспортную и экологическую ситуацию в Московском регионе, она разгрузит МКАД, вылетные магистрали и трафик между районами Подмосковья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области.

"Развитие центрального транспортного узла, которое находится на особом контроле у президента Российской Федерации, является крупнейшим инвестиционно-транспортным проектом России, который во многом определяет жизнь не только Московской агломерации, но и всей центральной России <...> ЦКАД будет самым серьезным образом влиять на ситуацию транспортную и экологическую в Московском регионе, разгрузит не только трафик между районами Московской области, но и МКАД, и вылетные магистрали", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что за последние годы строительство ЦКАД заметно продвинулось, и дальнейшее строительство - "вопрос технологий и времени".

"Поэтому, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы оказать содействие и запустить в полном объеме весь ЦКАД, включая участок, который проходит по территории Новой Москвы", - заключил мэр.

О проекте

Центральная кольцевая автомобильная дорога протяженностью 336,5 км пройдет по территории Московской области. Создание ЦКАД станет мощным стимулом к развитию экономики Московского региона и позволит решить многие важные транспортные и социальные задачи. В частности, ЦКАД возьмет на себя основной транзитный поток грузового транспорта, разгрузив МКАД и наиболее загруженные головные участки федеральных трасс в Московском регионе.

В настоящее время по ЦКАДу открыто движение по участкам длиной 141 км (42%). До конца 2020 года планируется открыть рабочее движение еще на нескольких участках ЦКАД.

Ключевой задачей 2021 года является завершение основных строительных работ и запуск движения по всему кольцу.