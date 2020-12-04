Власти Москвы планируют открыть 170 пунктов вакцинации против коронавируса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы планируют к началу 2021 года открыть в общей сложности 170 пунктов вакцинации против коронавируса, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала " Москва-24 ".

"Мы открыли 70 пунктов вакцинации. Очень надеемся, что вакцины с каждым днем будет поступать все больше, и до конца года, максимум до начала следующего года мы откроем 170 пунктов вакцинации", - сказала Ракова.

По ее словам, власти планируют увеличивать их количество. Право на вакцинацию имеют не только врачи и учителя, но и младший медицинский персонал, кто занимается клинингом, администраторы и все другие работники, потому что они не меньше врачей и учителей рискуют.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 4 декабря в городе откроется электронная запись на вакцинацию против коронавируса. В мегаполисе создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Ожидается, что в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень тех, кто может сделать прививку, будут расширять. Сами же прививочные пункты начнут работать уже в субботу, 5 декабря.

Для того, чтобы сделать прививку, гражданам из определенных групп необходимо будет предоставить документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации, а также паспорт и полис ОМС. Кроме того, необходимо прикрепление к одной из московских поликлиник.

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