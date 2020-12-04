Синоптики прогнозируют солнечные и морозные выходные дни в южных регионах России

МАЙКОП, 4 декабря. /ТАСС/. Морозная и солнечная погода установится в предстоящие выходные дни в большинстве регионов Юга европейской части России, температура воздуха в них будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Морозы коснутся северных регионов Юга России - Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Калмыкии, в некоторой степени Ставропольского края. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 2-4 градуса. А вот в Краснодарском крае, на его побережье, в том числе в Сочи, а также в Адыгее, Крыму будет тепло, температура воздуха - около нормы. Везде без осадков, небольшой снег возможен в горных районах Северного Кавказа - Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана", - сказал он.

Погода находится под воздействием Сибирского антициклона, центр которого в выходные дни будет располагаться над Поволжьем, пояснил Синенков.

Самым холодным регионом юга страны станут окрестности Волгограда, где в дневные часы субботы и воскресенья ожидается 6-8 градусов мороза, по ночам - до 14-15 градусов. В Элисте в субботу днем 3 градуса мороза, в воскресенье похолодает до 6 градусов, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до 10 градусов.

В Ростове-на-Дону днем в субботу прогнозируют 2-3 градуса мороза, в ночные часы - минус 6 градусов. В ночь на воскресенье температура опустится до минус 9 градусов, днем прогнозируют не выше 5 градусов мороза.

В Ялте без осадков и плюсовые температуры ожидаются даже в ночные часы. Воздух будет прогреваться в субботу до 12 градусов, в воскресенье - до 8 градусов. В Краснодаре холоднее: в субботу 5 градусов, в ночь на воскресенье ожидаются заморозки до 2-3 градусов. В Сочи днем прогнозируют до 15 градусов тепла.