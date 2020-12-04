В Воронежской области ожидаются сильные ночные морозы

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Синоптики впервые с начала холодов в Воронежской области прогнозируют ночные морозы до 22 градусов в ночь на 6 и на 7 декабря. Резкое похолодание связано с проходящим по территории региона сибирским антициклоном, рассказала ТАСС в пятницу дежурный синоптик Воронежского гидрометеоцентра Светлана Перова.

"Ожидаем усиление морозов без осадков. Местами по области ожидаем ночью до 22 градусов мороза, это впервые с начала холодного периода. В субботу ночью еще до 19 градусов мороза, а на воскресенье и на понедельник уже 22 градуса. Это вызвано антициклоном с востока, усиливается сибирский антициклон", - сказала Перова.

Она уточнила, что на предстоящей неделе в регионе осадки не ожидаются, но влияние восточного антициклона сохранится, поэтому будет достаточно морозно. "Может, температура немного и понизится, но ночью [будет] не ниже 10-15 градусов мороза", - сказала Перова.

В ближайшие трое суток, кроме сильных морозов, в Воронежской области прогнозируют ветер до 11 м/с.