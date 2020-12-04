Задержанных в Латвии русскоязычных журналистов отпустили под подписку о невыезде

РИГА, 4 декабря. /ТАСС/. Задержанные спецслужбами Латвии 3 декабря русскоязычные журналисты отпущены под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил в пятницу один из задержанных, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман.

"Нас отпустили под подписку о невыезде", - сказал он.

СГБ Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман.

По словам Линдермана, у него взломан Facebook и почта. "Телефон был изъят, я только что восстановил номер, так что я не знаю, какая там ситуация у коллег", - сказал он.

По словам публициста, задержанным инкриминируется сотрудничество с МИА "Россия сегодня". "Якобы тем самым мы нарушаем режим европейских санкций, введенных против [гендиректора агентства] Дмитрия Киселева", - добавил он. Линдерман выразил надежду на то, что дело заглохнет, "потому что это полный бред".

Департамент информации и печати МИД РФ накануне заявил, что задержание русскоязычных журналистов в Латвии - карательная акция, обвинения против них сфабрикованы.