В Москве более 20 тыс. человек получили обе дозы вакцины от COVID-19 в рамках испытаний

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. В Москве более 20 тыс. человек получили обе дозы вакцины от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Москва-24".

"На сегодняшний день более 20 тысяч человек получили в рамках пострегистрационного клинического исследования обе дозы вакцины. Мы зафиксировали всего 273 заболевших - это 1,5% от привитых, учитывая, что часть людей получали плацебо. Эти цифры уже сами за себя говорят", - сказала Ракова.

По ее словам, за предыдущие полгода - подготовки и непосредственно проведения клинических исследований вакцины "Спутник V" - в Москве была развернута полная логистическая цепочка процесса вакцинации от коронавируса. Она включает хранение и транспортировку препарата, обеспечение правильных условий хранения.

Заммэра напомнила, что в пятницу открылась запись на вакцинацию от коронавируса, прививать горожан начнут с 5 декабря. Вакцинация будет происходить ежедневно, с 08:00 до 20:00. Записаться смогут люди от 18 до 60 лет, имеющие прикрепление к городским поликлиникам. Сделать это можно онлайн на портале mos.ru. Записываться нужно только на первую вакцинацию. На вторую пациента запишут автоматически. На прививку нужно будет взять справку с места работы, которая подтвердит трудоустройство в отрасли.

"Вакцинироваться от коронавируса смогут горожане из основных групп риска: работники образовательных, медицинских и социальных организаций. <...> При этом право на вакцинацию имеют не только врачи и учителя, но и другие работники таких учреждений: те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы и все остальные работники, потому что они не меньше врачей и учителей рискуют, сталкиваясь с большим количеством людей. Сразу хочу отметить, что право на вакцинацию получили работники как федеральных, так и частных медицинских и образовательных организаций", - уточнила Ракова.

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