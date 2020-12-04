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Пандемия COVID-19
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На Кубань до конца года планируется поставить около 5 тыс. доз вакцины от коронавируса

В первую очередь вакцинировать планируется работников социальной сферы, правоохранительных органов, образовательной сферы и медработников

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Около 5 тыс. доз вакцины от коронавируса планируется поставить в Краснодарский край до конца 2020 года. Об этом сообщил в ходе брифинга замначальника Управления организации медпомощи населению министерства здравоохранения Краснодарского края Юрий Сарычев.

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"На этой неделе президентом РФ поставлена задача о начале вакцинации против COVID-19.  В настоящее время уже поставлено 200 доз вакцины. Для организации проведения вакцинации до конца года в соответствие с планами к нам должно поступить около 5 тыс. доз", - сказал Сарычев.

Он уточнил, что первоочередными мероприятиями предусматривается проведение вакцинации медицинским работникам, работникам социальной сферы, правоохранительным органам и лицам работающим в образовательной сфере.

Сарычев также сказал, что в регионе из-за понижения температуры отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. От гриппа, по его словам, в области привили почти 2,5 тыс. человек, что составляет около 70% от плана вакцинации. 

За последние сутки в регионе подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 22 763. Выздоровели 15 504 жителя, в том числе 97 - за последние сутки. Умерли 627 человек.

В новость внесены изменения (12:26 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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