Задержанные спецслужбами Латвии русскоязычные журналисты рассказали о допросах и обысках

РИГА, 4 декабря. /ТАСС/. Двое задержанных Службой госбезопасности (СГБ) Латвии русскоязычных журналистов - Алла Березовская и Андрей Яковлев - рассказали подробности своего задержания, а также о допросах и обысках. Они находятся в статусе подозреваемых по делу о нарушении санкций ЕС против России.

"Друзья, я уже на свободе, хотя и в статусе подозреваемой. Да-да, вы угадали - за нарушение санкций ЕС против России", - написала Березовская в пятницу на своей странице в Facebook. "Все шло по уже отработанной процедуре - тщательный обыск дома в поисках нарушенных санкций на несколько часов со всеми вытекающими последствиями. Но, в принципе, все проходило в корректной форме, если бы не резко подскочившее давление", - отметила она.

"Как я поняла со слов следователя, я тоже теперь подозреваемая по 84-й статье - нарушение режима санкций ЕС. Как можно судить музыканта за музыку, поэта - за стихи, журналиста - за статьи в европейской стране в XXI веке? Оказывается, в Латвии можно. Ну что ж, видимо, придется пройти через это", - добавила она.

В свою очередь Яковлев сообщил, что провел на допросе в СГБ восемь часов, а у него дома и в офисе прошли обыски с изъятием различных устройств и носителей. "Поскольку я дал полагающуюся в таких случаях подписку о неразглашении сведений, полученных в ходе предварительного следствия, деталей, естественно, я не сообщаю, но о самом факте обыска сообщать могу", - написал он в Facebook. "Несколько месяцев назад мне пришла бумага из СГБ, где сообщалось о возбуждении уголовного процесса по статье 84, связанной с нарушением латвийских и международных санкций. Нарушением санкций ЕС являются, например, товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке, до четырех лет лишения свободы, между прочим", - указал он.

"В письме, пришедшем из СГБ, было написано, что МИА "Россия сегодня", с которым, как утверждалось в послании, у меня случилось некоторое сотрудничество, возглавляет Дмитрий Киселев, а он, как физическое лицо, находится под санкциями. У меня тогда сразу возник вопрос: а что, государственное российское информационного агентство находится в санкционном списке? Нет, разумеется. Но, видимо, желание зачистить информационное пространство и добиться единомыслия в Латвии сильнее стремления считаться правовым государством", - подчеркнул журналист.

СГБ Латвии в четверг задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман.