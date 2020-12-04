Минпросвещения заявило, что около 20% школьников учатся дистанционно

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 20% российских школьников в настоящее время учатся с применением дистанционных технологий. Об этом в пятницу заявил статс-секретарь - замминистра просвещения Андрей Корнеев.

"Система общего образования столкнулась с серьезными вызовами. В настоящее время 20% обучающихся в школах вынуждены обучаться с применением дистанционных образовательных технологий. Еще раз напомню, что это временная вынужденная мера. Все мы ждем, чтобы обучающиеся вернулись к привычному всем формату обучения", - сказал он на совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.