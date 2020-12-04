Кабмин Украины допускает, что в декабре локдаун в стране не введут

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины допускает, что в декабре этого года в стране не будет введен жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады.

"Мы можем допустить, что в декабре месяце в усилении карантина не будет необходимости", - сказал он. Премьер пояснил, что по данным Минздрава, в декабре система здравоохранения страны выдержит нагрузку, несмотря на то, что она очень высока.

Ранее в пятницу министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав предложит с первых чисел января ввести в стране жесткий карантин сроком на три недели.

В этой связи премьер-министр отметил, что у правительства есть очень четкий поэтапный план карантинных мер и в настоящее время этот вопрос находится на согласовании с главами общин на местах, а также с руководством местных государственных администраций.

"Если говорить о введении более жестких мер, если будет ухудшение ситуации, то к этому вопросу [правительство может вернуться] в начале января", - сказал он. Премьер отметил, что даже в случае введения жестких карантинных мер работа общественного транспорта не будет останавливаться. Шмыгаль также заявил, что более подробная информация на этот счет будет представлена в среду, 9 декабря.

По средам на Украине проводятся плановые заседания кабинета министров.

Пандемия на Украине

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом на Украине достигло 787 891, увеличившись за сутки на 15 131. В стране действует оранжевый уровень эпидемической опасности. Власти допускают введение в жесткого карантина в случае роста числа заболевших и госпитализированных до такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения. По словам главы Минздрава, речь может идти о 30 тыс. новых больных ежедневно, когда загруженность системы здравоохранения составит около 80%.